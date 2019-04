Calcio: nuova maglia dal sapore vintage per l'AC Monza, c'è il logo dell'Autodromo

Nuova maglia dal sapore vintage per l'AC Monza. Presentata al circuito cittadino con l’ad Adriano Galliani la nuova divisa di gioco del nuovo sponsor tecnico, Lotto, che omaggia la storia del club biancorosso (e in particolare gli anni Settanta, quando Monza sfiorò la Serie A). Per la prima volta sulla maglia anche il logo dell'Autodromo di Monza quale City Partner (sul colletto).