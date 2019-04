Calcio: Monza-Viterbese al Brianteo, andata della finale di Coppa Italia

Il Monza è chiamato al primo grande esame della sua nuova storia: mercoledì alle 18 allo stadio Brianteo si gioca la partita di andata della finale di Coppa Italia di serie C. Il doppio confronto è con la Viterbese, già finalista lo scorso anni. Per il Monza è l'ottava finale della storia (quattro le coppe vinte). Tremila biglietti venduti in prevendita.