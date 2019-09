Calcio: Monza-Robur Siena in campo al Brianteo, live blog sul CittadinoMB

Monza di nuovo in campo mercoledì sera in casa allo stadio Brianteo con la Robur Siena. È praticamente uno scontro diretto anche se i toscani, partiti con i favori del pronostico, inseguono già nella classifica di serie C. Si gioca alle 20.45 e l'aggiornamento in diretta della partita è nel live blog del CittadinoMB.

Diego Marturano

