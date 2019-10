Calcio: Monza-Renate al Brianteo, gli aggiornamenti in diretta su ilCittadinoMB.it

Sabato sera tutti allo stadio Brianteo: alle 20.45 si gioca Monza-Renate per la giornata 12 di serie C. I biancorossi primi in classifica contro le pantere nerazzurre seconde dopo che, partite per una comoda salvezza, hanno stupito tutti per risultati e continuità. Gli aggiornamenti in diretta su ilCittadinoMB.it

Diego Marturano

