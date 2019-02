Calcio: Monza-Pro Vercelli al Brianteo, in palio i quarti di Coppa Italia

È di nuovo tempo di Coppa Italia per il Monza: mercoledì 6 febbraio alle 14.30, al Brianteo arriva la Pro Vercelli. In palio ci sono i quarti di finale del trofeo di serie C. Ingresso libero per tutti gli abbonati (biglietto da ritirare a Monzello fino alle 19 di martedì, allo stadio mercoledì).

I convocati: Liverani, Sommariva, Anastasio, Galli, Fossati, De Santis, Lora, Brighenti, D'Errico, Reginaldo, Armellino, Marconi, Tomaselli, Bearzotti, Negro, Tentardini, Di Paola, Paquetà, Ceccarelli, Otelè, Lepore, Marchesi

Diego Marturano

Altri articoli