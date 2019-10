Calcio: Monza contro la Pianese, prima sfida di una settimana impegnativa

Monza in campo sabato pomeriggio in trasferta in Toscana contro la neopromossa Pianese, di Piancastagnaio in provincia di Siena. Si gioca a Grosseto e serve il giusto atteggiamento per incrementare il bottino di punti in classifica in una settimana impegnativa, con l’infrasettimanale di mercoledì contro Gozzano e il Renate in arrivo sabato prossimo, tutto al Brianteo. Fischio d’inizio in Toscana alle 15.

Diego Marturano

