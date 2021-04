Calcio: mister Brocchi presenta Salernitana-Monza, senza gli otto di Lugano

Il caso casinò si sgonfia in seguito ad una decisione forte del Monza che ha scelto di lasciare a casa gli 8 protagonisti della trasferta a Lugano per questioni tecniche: avendo perso giorni di allenamento non sarebbero stati in condizioni ottimali per giocare. Ovviamente così facendo si evita anche il possibile scontro frontale con le autorità locali campane. Donati, Bettella, Bellusci, Anastasio, Armellino, Barillà, Boateng, Gytkjaer rimangono a casa con gli infortunati Lamanna e Maric.

A Brocchi rimane una rosa ridotta, ma una formazione comunque di alto livello da opporre alla Salernitana in uno scontro diretto fondamentale per il piazzamento finale.



Probabile formazione: Monza (4-3-3) 22 Di Gregorio; 31 Sampirisi, 19 Scaglia, 98 Pirola, 30 Carlos Augusto; 16 Frattesi, 23 Scozzarella, 10 D’Errico; 77 D’Alessandro, 45 Balotelli, 47 Mota Carvalho. A disp.: 12 Sommariva, 63 Rubbi, 8 Barberis, 27 Ricci, 28 Colpani, 29 Paletta, 61 Saio, 66 Diaw, 70 Magli, 71 Robbiati. All.: Brocchi.

Diego Marturano

