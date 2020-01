Calcio, mister Brocchi commenta Monza-Como (con 6.566 spettatori al Brianteo)

Un “pareggio giusto” e una reazione “che non è piaciuta” dopo il gol preso. Mister Cristian Brocchi commenta l’1-1 nella sfida domenicale col Como che ha riempito lo stadio Brianteo di Monza: 6.566 spettatori, record stagionale. Il Monza torna in campo in casa mercoledì sera contro la Pro Patria nel recupero della prima giornata di ritorno non giocata a dicembre per sciopero della Lega pro. Alle 20.30. RILEGGI anche la cronaca della partita (VAI)

Diego Marturano

