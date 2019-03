Calcio: lunedì il Monza in trasferta a Pordenone

Lunedì sera a casa della capolista Pordenone per il Monza che corre per il miglior piazzamento nei playoff e per essere la migliore nel girone di ritorno della serie C. Nei 24 convocati da mister Brocchi per il big match prima volta per il Berretti Manuel Di Mango (terzo portiere).

La lista completa: Guarna, Sommariva, Di Mango, Anastasio, Galli, Fossati, De Santis, Chiricò, Lora, Brighenti, D'Errico, Reginaldo, Armellino, Marconi, Palazzi, Scaglia, Tomaselli, Bearzotti, Negro, Tentardini, Di Paola, Marchi, Ceccarelli, Lepore.

Fischio d'inizio alle 20.45.

Diego Marturano

Altri articoli