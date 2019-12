Calcio: l’ovazione dei tifosi con il Monza a Olbia per Silvio Berlusconi

Ci sono diversi video (uno piuttosto triviale) della presenza di Silvio Berlusconi allo stadio di Olbia, domenica, per la trasferta che ha incoronato il Monza come campione d’inverno della Serie C. In questo, girato sempre dalla curva, c’è l’affetto dei tifosi al seguito della squadra fino in Sardegna soprattutto per Silvio Berlusconi: “Portaci in Europa”, cantano a squarciagola.

Redazione online

