Calcio, l’intervista a Brocchi dopo Monza-Pergolettese

L'intervista a Cristian Brocchi dopo la partita con la Pergolettese. Vittoria netta per il Monza che è a +7 in classifica sul Pontedera e a +9 sul Renate: 0-2 con gol di Iocolano e D'Errico. «I ragazzi stanno facendo qualcosa di importante, stanno lavorando bene in mezzo a tante difficoltà che dall’esterno non si vedono. Vogliamo vincere, ma anche giocare un bel calcio», spiega. RILEGGI la cronaca della partita (VAI)

Diego Marturano

