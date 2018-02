Calcio, le interviste post Monza-Viterbese: parlano Cori e Zaffaroni

Parlano Sacha Cori e mister Zaffaroni dopo lo 0-0 casalingo del Monza cotnro la Viterbese. Il bomber, nato proprio a Viterbo, fa mea culpa per un gol mancato a tu per tu col portiere avversario. LEGGI anche la notizia sulla domenica del calcio in Brianza (VAI)

Diego Marturano

