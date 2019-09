Calcio, le interviste post Monza-Robur Siena: «Per noi la palla non entrava»

Dopo Monza-Robur Siena al Brianteo, primo stop per i biancorossi in campionato, parlano mister Dal Canto ("Il Monza rimane comunque fuori portata") e mister Cristian Brocchi ("La realtà è che per noi la palla non entrava invece loro hanno fatto due azioni e due gol"). LEGGI la cronaca della partita e GUARDA le foto (VAI)

Diego Marturano

