Calcio, le interviste post Monza-Novara: Fossati, Brocchi e testa già al Como

Sono il centrocampista Marco Fossati e il mister Cristian Brocchi a commentare nella sala stampa del Brianteo la prima vittoria casalinga del Monza (seconda stagionale) del Monza in serie C. L'analisi del match col Novara, passando per il clima in spogliatoio e la prossima sfida col Como. RILEGGI anche il LIVE della partita e GUARDA LE FOTO (VAI)

Diego Marturano

