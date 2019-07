Calcio, il nuovo Seregno del presidente Erba è pronto per la nuova stagione

Nell’imminenza della prima amichevole stagionale, in programma domenica 28 luglio, alle 17, sul campo dell’Alessandria, il nuovo ed ambizioso Seregno si presenta, attraverso le parole del capitano Giovanni La Camera, dell’allenatore Gianluca Balestri, del difensore Martino Borghese, del centrocampista Jacopo Fortunato e dell’attaccante Cristian Bertani. Il presidente Davide Erba, che ha indicato come obiettivo l’immediato ritorno in serie C, ha messo a disposizione dello staff tecnico un organico definito da tutti sontuoso, che ha affiancato a poche riconferme (il portiere Costantin Lupu, il difensore Andrea Mantegazza, i centrocampisti Stefano Bonaiti e Giovanni La Camera e gli attaccanti Luca Artaria, ora fermo ai box per infortunio, e Jules Labas) parecchi nuovi arrivi di grido (il portiere Andrea Verderio, i difensori Martino Borghese, Sime Gregov, Francesco Luoni e Luka Tomas, i centrocampisti Roberto Ferrari, Jacopo Fortunato, Francesco Gazo, Andrea Invernizzi, Alberto Marini e Pietro Valsecchi, gli attaccanti Andrea Baudi, Cristian Bertani e Vlatko Blazevic), senza dimenticare gli ingaggi di giovanissimi molto promettenti (in primis Riccardo Zoia). Le uscite in queste settimane dovranno servire ora per amalgamare il gruppo e trovare i giusti meccanismi. P. Col.