Calcio: il Monza ospita la Sambenedettese

Appuntamento sabato 2 febbraio alle 14.30: allo stadio Brianteo c'è Monza-Sambenedettese per la giornata 24 del campionato di Serie C. Esordiscono tra i convocati Lepore e De Santis, non faranno invece parte del gruppo Tentardini e Palazzi, alle prese con qualche acciacco.

Diego Marturano

Altri articoli