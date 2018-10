Calcio, il Monza di scena a Fano: Brocchi per l’esordio pensa al 4-3-1-2

Il Monza tra 4-3-1-2 e 4-4-2 scende a Fano per la trasferta di domenica 28 ottobre alle 14.30 per la nona giornata del campionato di Serie C. Mister Brocchi ha lavorato sulla testa dei ragazzi in settimana e non sembra intenzionato a cambiare molto a livello tattico.

Probabile formazione: Monza (4-3-1-2) Liverani; Adorni, Negro, Riva, Origlio; Palesi, Guidetti, Iocolano; D’Errico; Ceccarelli, Jefferson. A disposizione: Sommariva, Brero, Andreoli, Giudici, Giorno, Galli, Brignoli, Otelè, Tomaselli, Reginaldo. Possibili ballottaggi: Ceccarelli/Reginaldo. Indisponibili: Caverzasi, Tentardini, Barba, Longo. Squalificato: Cori.