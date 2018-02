Calcio, il Monza ad Alessandria: l'analisi di mister Zaffaroni

Subito il sorpasso dopo il pari con l'Arzachena, il Monza domenica va in trasferta proprio ad Alessandria per la giornata 26 del campionato di Lega Pro. Affronta un'avversaria in grande forma, che ha appena conquistato la semifinale della Coppa Italia di serie C eliminando il Renate (mercoledì, 1-0) e vinto sette delle ultime otto partite in campionato. Mister Zaffaroni analizza la gara. Fischio d'inizio alle 18.30 allo stadio Moccagatta.

Diego Marturano

Altri articoli