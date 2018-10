Calcio: il Monza a Vicenza per un altro big match

Un altro big match in serie C: il Monza è impegnato a Vicenza per il turno infrasettimanale di mercoledì alle 20.30. Scontro diretto tra due squadre con grandi ambizioni portate dalle nuove proprietà e condizioni di classifica molto simili. Il Monza ha 11 punti, dopo due pareggi nelle ultime due partite, il Vicenza ne ha 10. Guida il gruppo il Pordenone a 12 (a 11 anche la Triestina). Le parole di mister Zaffaroni.

Probabile formazione: Monza (4-4-2) Liverani; Adorni, Negro, Riva, Origlio; Giudici, Barba, Guidetti, D’Errico; Reginaldo, Cori. A disposizione: Sommariva, Brero, Tentardini, Caverzasi, Andreoli, Ceccarelli, Palesi, Giorno, Galli, Brignoli, Otelè, Tomaselli, Jefferson, Iocolano. Possibili ballottaggi: Caverzasi/Riva, Reginaldo/Ceccarelli

Diego Marturano

