Calcio e moda: il Monza presenta la partnership con Philipp Plein

Il Calcio Monza a Lugano per la presentazione della collaborazione con Philipp Plein, nuovo Official fashion partner della società. Presenti Silvio e Paolo Berlusconi, Adriano Galliani. Silvio Berlusconi ha parlato della partnership e di nuovo della sua idea di calcio per il Monza, per il presidente Paolo Berlusconi è stata l’occasione per rilanciare - con scaramanzia - sulle ambizioni biancorosse: «Serie C? Di passaggio». LEGGI anche la notizia (VAI)

Diego Marturano

