Calcio, Coppa Italia serie C: Brocchi dopo Monza-Sudtirol

«Peccato che abbiamo dovuto soffrire così tanto, speriamo che anche oggi sia servita ai ragazzi per continuare a lavorare», soprattutto sulla mentalità in campo. Le interviste dopo Monza-Sudtirol, 3-3 al Brianteo, che ha promosso i brianzoli alla fase nazionale dei playoff di serie C. Parlano gli allenatori Zanetti (Sudtirol) e Brocchi (Monza): il mister biancorosso racconta anche quello che ha pensato quando i suoi si sono trovati sul 2-3 (dal 2-0). LEGGI anche il live della partita e i sorteggi per la fase nazionale.

Diego Marturano

