Calcio: c'è Monza-Carrarese al Brianteo, la diretta su ilCittadinoMb.it

Big match sabato sera allo stadio Brianteo: alle 20.45 i riflettori (led) si accendono su Monza-Carrarese, partita clou della 14esima giornata di serie C. Il Monza guida la classifica con 32 punti, la Carrarese è quarta con 22. Nella squadra di mister Brocchi c’è Scaglia squalificato, Sampirisi (influenzato in Coppa) si è allenato e dovrebbe rientrare negli undici, per l’esordio di Paletta c’è ancora da aspettare. Gli aggiornamenti in diretta su ilCittadinoMb.it

Diego Marturano

