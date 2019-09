Calcio, Brocchi e Mosti dopo la vittoria di Como: «Grazie tifosi»

Le interviste dopo Como-Monza 0-1 gol di Mosti, a mister Brocchi e al marcatore di giornata. La soddisfazione è inevitabile e il ringraziamento va al dodicesimo uomo, che in settimana ha fatto di tutto per andare in trasferta: «Grazie ai tifosi». LEGGI anche la notizia (VAI)

Diego Marturano

Altri articoli