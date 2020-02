Calcio, Brocchi dopo il pari tra Monza e Arezzo (e parla anche dello stop per emergenza Coronavirus)

Cristian Brocchi commenta l'1-1 del Monza al Brianteo contro l'Arezzo, terzo match senza vittorie consecutivo nel campionato di serie C. Per il mister non è un campanello d'allarme. E parla anche dell'emergenza Coronavirus, per cui salteranno due turni in programma mercoledì e domenica: «Ci sono persone che sanno e parlano perché hanno studiato e noi dobbiamo semplicemente ascoltare le loro indicazioni».