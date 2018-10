Calcio, Berlusconi allo stadio Brianteo: «Gioco molto piacevole, rigore da non dare»

Sul campo è finita 1-1, con un bel gioco del Monza che però non si è trasformato in tre punti. Ma tutta l’attenzione del big match con la Triestina, domenica sera, è stata catalizzata dalle tribune del Brianteo: Silvio Berlusconi ha fatto la sua prima uscita da patron della società brianzola. Si è accomodato in tribuna vip accanto all’ad Adriano Galliani e al sindaco Dario Allevi, è andato negli spogliatoi a parlare alla squadra prima della partita, non si è sottratto alle foto con i ragazzini del settore giovanile. E, commentando il finale, non ha risparmiato qualche frecciata all’arbitro che ha fischiato il rigore che ha permesso agli ospiti di pareggiare all’86’: «Il Monza meritava di vincere, ha svolto un gioco molto piacevole. Il rigore negato al Monza è stato poi dato contro. Io sono da sempre contro questo tipo di rigori: gli avversari tirano palla che colpisce il braccio di un giocatore che era anche voltato: questi non sono per niente rigori da dare. Quando tornerò? Penso abbastanza presto».

Emozione nelle parole di mister Zaffaroni: «Testa già alla sfida di mercoledì. Berlusconi ha detto delle parole importanti e la squadra ne ha tratto beneficio. È una motivazione grande».

LEGGI anche la notizia e GUARDA le foto (VAI)

Diego Marturano

Altri articoli