Brianzacque e la Customer Satisfaction 2021: l'intervista

Brianzacque illustra i risultati della Customer Satisfaction del 2021, il sondaggio sul gradimento dei servizi di una azienda così importante per la vita quotidiana dei cittadini della Brianza nell'anno e mezzo del Covid. E i numeri sono del tutto incoraggianti per il presidente Boerci e per l'azienda. L'intervista. LEGGI anche la notizia (VAI)

Pier Mastantuono

