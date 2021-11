Brianza Sicura, Pupi Siciliani per la prima volta a Nova Milanese, Cesano Maderno, Lissone e Seregno nel nome di Lea Garofalo

Un fine settimana all'insegna della Legalità per tutto il territorio per la prima serie di spettacoli in assoluto in Brianza de La Marionettistica Popolare Siciliana di Palermo. E tutto nel nome di Lea Garofalo, la collaboratrice di giustizia uccisa dai suoi stessi familiari nel 2009. Venerdì 19 novembre la compagnia palermitana si esibirà a Nova Milanese, all'Auditorium Comunale con uno spettacolo riservato ai ragazzi delle scuole. Poi, lo spettacolo proposto da Brianza Sicura sarà replicato in serata all'Auditorium Disarò di Cesano e sabato 20 a Palazzo Terragni di Lissone e infine domenica alle 17 nel Parco Due Giugno a Seregno. L'ingresso è rigorosamente libero ma con lettura del Green Pass all'ingresso. E' consigliata la prenotazione con largo anticipo. Il Cittadino ne ha parlato con Marco Violato, consigliere comunale di Cesano Maderno e delegato dal sindaco Longhin in Brianza Sicura.