Brianza: sei fermi per spaccate in azienda, il video dell'inseguimento dei ladri

I carabinieri del Comando di Monza hanno fermato sei persone della Bosnia Erzegovina per furto aggravato in aziende e resistenza a pubblico ufficiale. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della Compagnia di Vimercate dopo 4 furti commessi dalla banda l'1 luglio 2020 ai danni di aziende di Nova Milanese, Seveso e Cesano Maderno. Nel video le immagini della sorveglianza e l'inseguimento innescato dall'intervento di pattuglie in servizio di controllo del territorio dei carabinieri e della polizia stradale di Arcore: una fuga per oltre 20 km sulle Tangenziali Nord ed Est di Milano fino al campo rom di via Bonfadini a Milano, dove erano scappati a piedi lasciando la refurtiva. LEGGI la notizia (VAI)

Chiara Pederzoli

