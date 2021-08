Brianza Restart, la Provincia propone i bus alimentati a idrogeno dalla combustione dei rifiuti

Si è appena concluso Brianza ReStart e la Provincia di Monza e Brianza tira le somme dei 180 progetti raccolti tra i Comuni della provincia di Monza e Brianza per capire quali possono essere le linee di indirizzo del territorio rispetto alle sei missioni del Recovery Fund. Durante la settimana di presentazione e approfodimento, il vice presidente della Provincia, Riccardo Borgonovo ha anche presentato una proposta del tutto innovativa. La provincia sta valutando se con Bea e Cem si possa ripensare il revamping dei termovalorizzatori di Desio e Trezzo non solo per il teleriscaldamento, ma anche per ricavare idrogeno dalla combustione dei rifiuti con i quali alimentare i pullman del trasporto pubblico locale. Abbiamo approfondito il suggestivo progetto con lo stesso vice presidente Borgonovo. Pier Mastantuono