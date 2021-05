Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Bicentenario della morte di Napoleone, Monza crocevia degli eventi

Monza al centro del calendario degli eventi per il Bicentenario della morte di Napoleone. Ne parlano l’assessore alla Cultura Massimiliano Longo (che mostra in anteprime un quadro che sarà in mostra a ottobre), Marina Rosa del Comitato del bicentenario e il conservatore dei Musei Civici, Dario Porta. (servizio di Pier Mastantuono)

Chiara Pederzoli

