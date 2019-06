Biassono: sesta adunata degli Alpini in ricordo di don Consonni

Inno nazionale e alzabandiera alla sesta adunata per la fondazione del Gruppo Alpini di Biassono. L'occasione per celebrare don Carlo Consonni, cappellano militare durante la Prima guerra mondiale e parroco in paese per sedici anni, che è sepolto alla chiesetta della Brughiera.