Besana in Brianza: successo per il Festival bandistico internazionale

Festival, che bellezza! Cinque giorni fittissimi di eventi per la 18esima edizione del Festival bandistico internazionale di Besana in Brianza curato dall’Associazione musicale Santa Cecilia. Il parco di Villa Filippini è stato trasformato in un microfono aperto sulla cultura e sull’arte, con grande partecipazione non solo agli aperitivi e ai concerti serali assieme alle formazioni ospiti, ma a tutte le iniziative in calendario: dal concerto all’alba fino ai laboratori, dai pic nic fino alle esibizioni della tarda serata. Le parole di Daniela Cavenago e del sindaco Emanuele Pozzoli.

Signorini Federica

