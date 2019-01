Besana in Brianza: il sottosegretario Molteni in visita alla caserma dei carabinieri

L’onorevole della Lega Nicola Molteni, sottosegretario al Ministero dell’Interno, ha fatto visita lunedì 28 gennaio alla caserma dei carabinieri di Besana Brianza. Con lui l’onorevole della Lega Massimiliano Capitanio. La stazione di Besana, oggi guidata dal comandante Marco Verrecchia è nata in via San Camillo nel 1974 grazie all’azione della “Bevereco”, il cui acronimo sta per Besana, Veduggio, Renate e Correzzana, fondata da alcuni imprenditori per non rinunciare alla presenza dell’Arma sul territorio. E proprio per questo è stata portata a esempio di esempio virtuoso di collaborazione tra privato e forze dell’ordine.

Al tavolo c’erano anche il presidente della Bevereco Emanuele Gatti, il maggiore dei Carabinieri di Seregno Emanuele Amorosi, il consigliere regionale Alessandro Corbetta, i sindaci di Besana Sergio Gianni Cazzaniga, di Renate Matteo Rigamonti, di Correzzana Mario Corbetta, e il consigliere comunale di Veduggio con Colzano Nicolò Loria.

Signorini Federica

