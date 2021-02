Berlusconi torna allo stadio e suona la carica al Monza per la Serie A

Il presidente Berlusconi in visita all'U-Power Stadium per la presentazione dello spot dello sponsor With U suona la carica: "Con uno stadio così, siamo costretti ad andare in Serie A". Adriano Galliani conferma Brocchi: "Totale e assoluta fiducia. Da quarant'anni il Monza non era così in alto". LEGGI la notizia (VAI)

Diego Marturano

Altri articoli