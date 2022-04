Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Beneficenza, i vigili del fuoco di Monza vendono le uova di cioccolato per raccogliere fondi per la lotta al neuroblastoma

Si chiama "Cerco un Uovo Amico" la campagna pasquale promossa dall'Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, un tumore pediatrico neuroendocrino maligno embrionale. Per queste festività di Pasqua i Vigili del Fuoco promuovono il progetto della vendita delle uova di cioccolato per finanziare la ricerca. Il Cittadino ne ha parlato con il comandante dei vigili del fuoco di Monza Marcella Battaglia, che con il suo gruppo sta spingendo questa iniziativa benefica sul territorio.