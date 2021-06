Avis Monza e Brianza nella Giornata del donatore: intervista al presidente Gianluigi Molinari (con Goccia)

Un bilancio della attività di Avis Monza e Brianza da parte del presidente Gianluigi Molinari, fresco di conferma, in occasione della Giornata mondiale del donatore che nel fine settimana ha portato in piazza le associazioni locali con diverse iniziative. "In pandemia -5% di donazioni ma +2% i soci effettivi nel 2020, siamo riusciti a sopperire ai problemi delle strutture pubbliche ma anche a bilanciare le prenotazioni delle donazioni che non si sono fermate rispetto alle esigenze del lavoro riorganizzato degli ospedali", ha detto. Tra le iniziative per l'Avis anche il gelato speciale di Nova Milanese e l'appello della Goccia.

