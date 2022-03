Autismo, l'associazione Il Pentolino di Senago riparte in tandem

L'associazione Il Pentolino di Senago porta avanti da anni attività sportive e ludiche per ragazzi con sindromi autistiche. Rispetto al passato, questi due anni di pandemia hanno inferto uno stop per molti versi violento alle attività del gruppo capitanato dalla presidentessa Isabella Nardulli. Ora con l'arrivo della primavera si può ripartire sia per gli appuntamenti in palestra sia per la particolarissima attività all'aria aperta, legata al recente acquisto di un tandem a pedalata assistita che consente ai ragazzi di girare con un accompagnatore alla scoperta della città e della Brianza. Informazioni sull'attività del gruppo sulla pagina www.associazioneilpentolino.it