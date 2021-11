Attività storiche: premiato Castignoli Gioielleria, a Monza in via Carlo Alberto dal 1962

Un filo conduttore lega tanti negozi di gioiellieri e tanti esperti di gemmologia della Brianza alle terre piacentine. E' il caso ad esempio di "Castignoli Gioielleria" di via Carlo Alberto a Monza, che ha appena ricevuto il riconoscimento Attività Storiche da Regione Lombardia. La vicenda è quella comune a tanti venditori di preziosi provenienti dalla Bassa Padana che a un certo punto abbandonarono il commercio di sementi e preziosi e si trasferirono nel Monzese. Oggi il negozio è in pieno centro, ma nel 1962 quando papà Stanislao tirò per la prima volta su la saracinesca era decisamente decentrato. E in mezzo alla strada passavano le rotaie del tram, come ricorda Alessio Castignoli che con i suoi collaboratori porta avanti la tradizione di famiglia, con una attenzione particolare per l'orologeria, tra capolavori del passato e gioielli di tecnologia del presente.