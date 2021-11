Attività storiche: premiata la Chiocciola di Iseo, tradizione e design a Lissone

C'è anche la Chiocciola di Iseo tra i premiati con il titolo di Attività Storiche della Brianza da Regione Lombardia. Si tratta della Chiocciola di Mirco Fossati, negozio di arredamento e design che prende il soprannome della famiglia. Iseo era il nonno Emilio mentre papà Carlo a Lissone era noto come l'Australiano, per gli anni trascorsi nell'altro emisfero in prigionia e fino a 26 anni. Ed è proprio la tradizione, legata al moderno, a farla da padrone nell'atelier di via Giosuè Carducci a Lissone: ne parla Mirco Fossati.