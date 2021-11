Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Attività storiche: Gioielleria Pavan, dall'orologio del duomo di Monza e la Corona ferrea a Javier Zanetti

Antonio Pavan della Gioielleria Pavan ha la tessera n.2 della Associazione Italiana Gemmologi di cui è socio fondatore. Basterebbe questo dato a fare del negozio di via Pergolesi uno dei punti di riferimento di Monza. Ma ci sono anche altri aspetti storici che i figli Laura e Andrea sfoggiano con orgoglio, al momento della nomina di Attività Storica fatto da Regione Lombardia. Ad esempio papà Antonio ha avuto il compito di riparare l'orologio del Duomo e ha avuto l'onore di analizzare i gioielli della Corona Ferrea insieme agli altri esperti dell'Istituto Gemmologico. Tutto questo percorso storico, dal 1969, ha permesso di costruire una professionalità che è rimasta intatta, dal negozio di via Boito fino al trasferimento nel negozio attuale, a pochi metri dall'ingresso principale del San Gerardo. Il tutto rallegrato dalla presenza assidua di clienti famosi come Gerry Scotti e Javier Zanetti.