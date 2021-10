Attività storiche di Carate Brianza, la Vetreria Moscatelli: «Passione e disponibilità. Serve formazione a scuola per i più giovani»

"Sapere accontentare le esigenze dei clienti e avere tanta passione". È questa la ricetta del successo di Pietro Attilio Moscatelli, classe 63, artigiano del vetro caratese che dal 1980 gestisce l'attività storica "Vetreria Moscatelli", in via Casati, premiata dal Comune con un riconoscimento di storicità. Una passione quella del vetro tramandata da ben tre generazioni, da nonno Pietro a papà Alessandro, fino a Pietro Attilio. "Mio nonno Pietro nei primi del '900 cambiava già qualche vetro e ha tramandato questa passione a mio padre, che nel 1970 fondò l'azienda artigiana. Nel 1980 subentrai io, inizialmente come collaboratore. Ora porto avanti questa attività individualmente con tanta passione", ha raccontato Moscatelli. Che lancia anche un appello alle scuole per investire sulla formazione per interessare i più giovani a intraprendere questa attività (intervista di Jennifer Caspani)