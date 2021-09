Attività storiche di Carate Brianza, impresa Elfri: «Resistere nonostante le tempeste,sfruttare il bel tempo»

“Resistere nonostante le tempeste e sfruttare al meglio i periodi di bel tempo”. È questa la “ricetta del successo” dell’impresa di costruzioni Elfri, in corso Libertà a Carate Brianza, tra le attività storiche premiate lo scorso giugno dall’amministrazione comunale con un riconoscimento di storicità.

GUARDA Il viaggio del Cittadino tra negozi e attività storiche di Carate Brianza

Fondata nel 1974 dal geometra Umberto Frigerio, da allora amministratore unico della società, Elfri è specializzata nella costruzione e vendita diretta di case e immobili: “Ci occupiamo prevalentemente di costruzioni civili, ma anche industriali. Effettuiamo perlopiù interventi su aree di nostra proprietà, ma facciamo anche dei lavori per conto terzi - ha raccontato Frigerio - Al momento stiamo iniziando una bella costruzione in viale Brianza a Carate, progettata da mio figlio (architetto Riccardo Frigerio ndr). Abbiamo già molte prenotazioni. Per noi è una soddisfazione perché non stiamo vedendo più la tempesta, ma il bel tempo”.

Redazione online

Altri articoli