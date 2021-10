Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Attività storiche di Carate Brianza, Autofficina Carrella: «Passione, disponibilità, voglia di imparare e aggiornarsi sempre»

«Riuscire ad accontentare le richieste dei clienti, essere sempre reperibili, avere un sorriso per tutti e investire nella formazione». È la “ricetta del successo” della storica autofficina Carrella, in Piazza Risorgimento a Carate Brianza, premiata lo scorso giugno dall’amministrazione con un riconoscimento di storicità. Fondata nel 1984 da Antonio Carrella, 64 anni, e gestita insieme al figlio Andrea, 31 anni, l’autofficina vanta una lunga, pluriennale e consolidata esperienza nel settore delle riparazioni meccaniche ed elettriche per auto.

Redazione online

