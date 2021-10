Attiività storiche: premiata La Chiocciola di Varedo, risorta dopo l'incendio del 2019

Il 5 gennaio 2019 un incendio devastante distrusse il negozio di prodotti per l'infanzia La Chiocciola, che dal 1977 sorgeva a Varedo lungo la Monza-Saronno. La caldaia andata in corto, che diede il via al rogo, non ha spento la forza di Raffaele Romanò e dei suoi collaboratori, che dopo un anno in una sede provvisoria in via Torino sono tornati nella sede originale, quella dove papà Mario e mamma Annamaria alla fine degli anni '70 decisero di intraprendere questo settore così importante per tante famiglie della Brianza e che ha appena ricevuto il riconoscimento di Regione Lombardia per le aziende storiche del territorio. Nel 1983 la figlia Maria Grazia prese in mano la direzione a soli 19 anni. Raffaele è subentrato parecchi anni dopo. Dopo il rogo decisivo per ripartire il negozio online grazie al quale La Chiocciola ha mantenuto il contatto con i clienti.