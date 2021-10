Associazioni, il dolce messaggio di cioccolato di Capirsi Down: parla la presidente

Triuggio, Sovico e il Parco di Monza domenica sono state sommerse da una ondata di cioccolata in occasione della Giornata Nazionale Persone con Sindrome di Down (10 ottobre). I volontari dell'associazione Capirsi Down hanno proposto l'assaggio delle speciali tavolette al fondente per l'ormai tradizionale progetto "Messaggio di Cioccolato". Gradita ospite della presidentessa Cristina Milanesi e dei ragazzi al presidio nel Parco, la presidente del consiglio delle Pari Opportunità, Letizia Caccavale.