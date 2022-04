Artigianato 4.0: Makers Hub si ispira alla Brianza nel cuore della Bovisa

Makers Hub è un atelier di laboratori artigianali nel cuore di Bovisa a Milano che da anni dà spazio a tanti professionisti della Brianza, che nei locali di via Cosenz trovano i macchinari e competenze messi a disposizione dai promotori. Qui convergono da anni lavoratori in pensione che vogliono continuare a portare avanti le loro passioni manuali, responsabili di start up, utilizzatori di tecnologie analogiche e digitali che favoriscono lo sviluppo di progetti innovativi e la costruzione di prodotti personalizzati. Con la possibilità per le aziende di sviluppare e testare idee, prima di arrivare agli stadi successivi di produzione. Il Cittadino ne ha parlato con Antonello Fusè il Ceo di Makers Hub, che insieme ad altri giovanissimi Stefania Cavallo, Federico Azzaroli e Riccardo Centimeri ha creato questo spazio innovativo.