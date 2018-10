Arcore: VolontariAmo, una domenica di festa per tutti

“Volontariamo” colpisce nel segno. Domenica tutte le associazioni arcoresi di volontariato sono scese in strada per far festa con grandi e piccini, valorizzando ancora una volta l’iniziativa di “Bravo chi legge” ovvero la festa del libro e dei lettori coinvolgendo diverse scuole medie del territorio. Volontariamo è diventata con gli anni una manifestazione tradizionale per Arcore con oltre 80 sodalizi, che hanno animato per tutta la giornata le vie del centro.



L’iniziativa è promossa dall’Associazione del Volontariato, che racchiude in sé diverse realtà associative che si dedicano a persone diversamente abili. Nel ricco programma della giornata tra i momenti più apprezzati in piazza Sant’Eustorgio si è tenuto “Io centro col ballo”, il flash mob organizzato da “La Vite”, il Centro socio educativo per persone con disabilità della cooperativa La Piramide Servizi che ha visto ballare tutti insieme educatori e ragazzi facendo il pieno di applausi da parte del pubblico intervenuto numeroso in una tiepida domenica di ottobre.

