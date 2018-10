Arcore: Mattia Muratore racconta la sua Italia campione del mondo

Mattia Muratore, capitano dell'Italia e degli Sharks di Monza, è stato celebrato ad Arcore per la vittoria con l'Italia del Mondiale di hockey su carrozzina. Un esempio per molti forse per tutti ha spiegato come «lo sport è uguale per tutti indipendentemente dalle proprie capacità». LEGGI anche l’articolo (VAI)

Michele Boni

