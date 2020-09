Arcore: fuochi d'artificio per il compleanno di Berlusconi

Fuochi d'artificio a Villa San Martino di Arcore martedì sera per il compleanno di Silvio Berlusconi, 84 anni il 29 settembre. Lo spettacolo si è visto e sentito a chilometri di distanza (le immagini sono state riprese da Lesmo) e non è passato inosservato. C'è chi sui social ha scherzato ("Ma è già l'ultimo dell'anno? Mi sono addormentato un attimo e...) e chi invece non ha gradito ("Il primo cittadino da qualche tempo ha vietato i fuochi d'artificio..."). Per Berlusconi serata di compleanno con prima vittoria dell'anno del Monza, avanti in Coppa Italia col 3-0 alla Triestina, e il primo tampone negativo dopo un mese di isolamento per positività al coronavirus.