Animali, con il Cittadino c’è Rassegna (Za)mpa

Da giovedì 16 gennaio 2020 (e sabato 18 gennaio) su il Cittadino debutta la nuova Rassegna (Za)mpa: notizie, consigli e parole degli esperti sul mondo degli animali da compagnia. Nella prima puntata si parla della novità del microchip per i gatti, obbligatorio in Lombardia dall’1 gennaio. Il dottor Luca Doniselli, direttore della Clinica veterinaria Città di Monza, spiega perché «è un cambio di prospettiva per una maggiore responsabilità da parte dei proprietari».

